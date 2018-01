Volledig gezin komt om in vlammenzee van brandende tankwagen in Italië kv

Bron: ANP 16 EPA Zeker zes mensen, onder wie een gezin, zijn vandaag in Italië om het leven gekomen bij een ongeval waarbij een tankwagen vlam vatte. Het ongeluk gebeurde op de snelweg A21 bij de stad Brescia.

De wagen vloog in brand na een botsing met een andere vrachtwagen. Het vuur verspreidde zich snel naar andere voertuigen op de weg, waaronder de auto waarin de familie van vijf personen zat, meldde de krant La Repubblica. Alle vijf familieleden, drie volwassenen en twee kinderen, kwamen om het leven in de vuurzee. Het zesde dodelijk slachtoffer was de chauffeur van de tankwagen.

