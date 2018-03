Volledig gezin dood aangetroffen in woning en op het strand

06 maart 2018

Bron: The Independent

Het lichaam van een vrouw met duidelijk zichtbare steekwonden werd maandag rond 18 uur in een woning in Londen aangetroffen. Minder dan een uur eerder had de politie de lichamen van haar man en twee kinderen op een strand van Eastbourne ontdekt.