Volledig eiland geëvacueerd na vulkaanuitbarsting IVI

27 juli 2018

10u59

Bron: Time 0 Het eiland Ambae, dat deel uitmaakt van de eilandengroep Vanuatu, is volledig geëvacueerd nadat de vulkaan Manaro is uitgebarsten. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en de tienduizend inwoners bevolen het eiland te verlaten.

Een grote aswolk heeft het eiland in duisternis gehuld. De inwoners zijn verplicht om het eiland tijdelijk te verlaten tijdens de noodtoestand. Het is niet de eerste keer dat het eiland wordt geëvacueerd. In september vorig jaar was dat ook al het geval.

Sinds maart sporen de autoriteiten inwoners zelfs aan om definitief te verhuizen door hen een woning aan te bieden op een van de twee naburige eilanden. Ambae is een van 65 eilandjes van Vanuatu. In de eilandengroep wonen in totaal zo’n 280.000 mensen. Vulkaanuitbarstingen komen in de regio wel vaker voor. Vanuatu ligt in de zogenaamde “Ring van Vuur”, een gebied in de Grote Oceaan waar twee aardplaten over elkaar schuiven. Dat leidt ook meermaals tot aardbevingen.

Ambae is een vulkanisch eiland. De top van de Manaro, de vulkaan die is uitgebarsten, ligt op 1.496 meter hoogte. Manaro heeft drie kratermeren - waarvan een zich enkel vult tijdens het regenseizoen.