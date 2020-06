Volledig appartementsblok in Berlijn in quarantaine nadat 54 bewoners coronavirus oplopen JOBR

16 juni 2020

13u16

Bron: DPA 3 Een appartementsblok in de Duitse hoofdstad Berlijn is volledig in quarantaine geplaatst nadat 54 bewoners een besmetting met het coronavirus opliepen. Dat hebben de Duitse gezondheidsautoriteiten dinsdag gemeld.

Het appartementsblok ligt in het zuidelijke district Neukölln. Niemand mag het gebouw in of uit. Zo'n 370 huishoudens zitten vast in hun appartement. De honderden bewoners moeten allemaal een coronatest ondergaan. Het blijft tot dusver onduidelijk hoe het de besmettingen in het appartementsblok konden uitbreken. De gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de broeihaard in verband staat met andere uitbraken elders in Berlijn.

Volgens officiële cijfers telt Duitsland intussen ongeveer 187.000 corona besmettingen.

