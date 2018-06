Volkswagen zal boete van 1 miljard euro betalen voor dieselgate kv

13 juni 2018

18u02

Bron: Belga 0 Autobouwer Volkswagen zal in Duitsland een monsterbedrag van 1 miljard euro ophoesten om een boete te betalen in het kader van het schandaal met de sjoemelsoftware. Het bedrijf erkent zijn verantwoordelijkheid, zo heeft het vandaag meegedeeld.

De boete was opgelegd door de openbaar aanklager in Braunschweig, een stad in de deelstaat Nedersaksen.

In het najaar van 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen sjoemelde met de uitstootresultaten van dieselauto's. Ingebouwde software zorgde ervoor dat de auto tijdens een test minder schadelijke stoffen uitstoot. Wereldwijd zou de sjoemelsoftware geïnstalleerd zijn op zowat elf miljoen voertuigen. De zaak 'Dieselgate' deed internationaal heel wat stof opwaaien.

Het schandaal kostte de autobouwer al meer dan 25 miljard dollar aan terugroepacties en gerechtelijke procedures.