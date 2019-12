Volkswagen wil sneller met elektrische wagens komen dan gepland NLA

27 december 2019

16u02

Volkswagen versnelt zijn plannen om elektrische auto's te maken. De Duitse autobouwer mikt op 1 miljoen stuks tegen eind 2023, twee jaar eerder dan tot nu toe voorzien was.

Tegen 2025 zegt de autobouwer uit Wolfsburg nu te mikken op 1,5 miljoen geproduceerde voertuigen in zijn volledig elektrische ID-lijn. De massaproductie van de ID.3 is vorige maand begonnen in het Duitse Zwickau. Dat voertuig zal de basis vormen voor toekomstige modellen.

Volkswagen wil wereldleider worden voor elektrische auto's, maar krijgt daarbij te maken met concurrentie van andere fabrikanten die al langer met elektrische wagens bezig zijn, zoals het Amerikaanse Tesla. VW investeert tot 2024 11 miljard euro in elektrische mobiliteit.