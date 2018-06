Volkswagen opent nieuwe fabrieken in China bvb

02 juni 2018

13u14

Bron: Belga 1 De Duitse autobouwer Volkswagen (VW) zal samen met zijn Chinese partner FAW drie nieuwe fabrieken openen in China. Met de productiesites in Qingdao, Tianjin en Foshan willen de autobouwers meer inzetten op elektrische wagens. Ook is de hogere productiecapaciteit bestemd voor SUV's. Dat staat in het magazine voor VW-medewerkers "Inside", dat het Duitse persagentschap DPA kon inkijken.

Eerder was al bekend geraakt dat Volkswagen en zijn partner in China tegen eind 2022 ongeveer 15 miljard euro willen investeren in de ontwikkeling van elektrische wagens en autonoom rijden. Daarnaast stelde VW een nieuw merk voor elektrische wagens voor, onder de naam Sol. De auto's zullen samen met partner JAC worden geproduceerd voor de Chinese markt.

China is de belangrijkste markt voor VW. Chinezen die elektrische voertuigen kopen, krijgen bovendien subsidies van de staat. Peking legde bovendien productiequota voor e-voertuigen op van 10 procent, die vanaf 2019 gelden.