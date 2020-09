Volkswagen laat Mexicaanse verdeler met naziposter in toonzaal vallen kv

08 september 2020

19u11

Bron: Reuters 0 De Duitse autofabrikant Volkswagen heeft de banden beëindigd met een Mexicaanse verdeler van het automerk, nadat er op Twitter foto’s verschenen van een afbeelding in de toonzaal van de verdeler, waarop een naziparade met een Volkswagen Beetle te zien is.

In een verklaring veroordeelt de Mexicaanse afdeling van Volkswagen de beelden, die aan de muur hangen in een toonzaal in Mexico City, en beklemtoont het bedrijf dat het zich inzet voor het behoud van de menselijke waardigheid. “We keuren ten strengste af dat de verdeler deze foto’s, die een regime tonen dat op een bepaald tijdstip in de geschiedenis haat en discriminatie beklemtoonde en dat gelukkig achterwege werd gelaten, toont in zijn faciliteiten,” aldus Volkswagen.

De beslissing van het autobedrijf, waarvan de hoofdzetel gelegen is in het Duitse Wolfsburg, kwam er nadat foto’s van de nazi-afbeelding, waarop duidelijk swastika’s te zien zijn, de ronde deden op sociale media. Kort daarop drong een Joodse mensenrechtenorganisatie er bij Volkswagen op aan om hun relatie met de verdeler te beëindigen. “Het zou het meest gepast zijn om de vestiging volledig te laten vallen, om een duidelijke boodschap te geven aan jullie klanten dat jullie hebben geleerd uit je verleden,” zei het Simon Wiesenthal Centre in een brief aan Volkswagen Mexico. “Duitse auto’s in Mexico zijn onaanvaardbaar als ze met een swastika komen,” klonk het nog.

Vergüenza que en la agencia @Volkswagen_MX de Coyoacán estén colgadas estas fotos.

Colgar una swastika es una apología al peor crimen de la humanidad

Quien es antisemita es homofóbico es racista.

Fotos de @FerEstrellas

Favor de RT para q @Volkswagen_MX de una posición oficial pic.twitter.com/GFVbOEsV2X Adina Chelminsky(@ AdinaChel) link

Volkswagen werd in 1937 opgericht op bevel van Adolf Hitler, die “een wagen voor het volk” wilde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in de Volkswagen-fabrieken dwangarbeiders ingezet.