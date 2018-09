Volkswagen-baas liet bedrijf doorsjoemelen kv

11 september 2018

19u33

Bron: ANP 1 Oud-Volkswagen-topman Martin Winterkorn heeft te laat actie ondernomen tegen het gesjoemel met uitstoottesten van dieselwagens. Dat heeft een Duitse rechter gezegd tijdens de tweede dag van de behandeling van een zaak waarin aandeelhouders miljarden euro's schadevergoeding eisen van de automaker.

Rechter Christian Jäde verwees ook het verweer van VW naar de prullenbak dat geen openheid van zaken was gegeven omdat een eventuele boete de beurskoers toch niet in beweging zou zetten.

VW baseerde zich op een memo van zijn advocaten, maar die las Jäde anders. Volgens de rechter zeiden de advocaten juist dat geen lage boete te verwachten was. Zeker omdat VW het gesjoemel ruim een jaar verborgen had gehouden voor de autoriteiten in de Verenigde Staten.

Op de eerste dag van de zaak, maandag, was er wat goed nieuws voor VW. Acties van de automaker van voor juli 2012 zijn waarschijnlijk verjaard. Overigens wacht VW nog een tweede claimzaak. De Duitse consumentenorganisatie vzbv en autovereniging ADAC willen compensatie voor de eigenaars van VW-diesels.