Volksprotest in Soedan houdt aan

14 april 2019

12u47

Bron: Belga 0 Drie dagen na de militaire coup in Soedan houden duizenden inwoners nog altijd een zitblokkade voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoem. Ze scanderen leuzen en houden pancartes vast waarin ze een snelle overgang naar een civiele regering vragen.

De oppositie en organisatoren van het volksprotest, waaronder vakbond SPA, willen blijven demonstreren tot hun eisen zijn ingewilligd, klinkt het.

Na maandenlange protesten tegen het regime van president Al-Bashir, die in Soedan dertig jaar aan de macht was, werd de man afgelopen donderdag afgezet door het leger. Maar het protest houdt aan, want de manifestanten vinden dat de coupplegers te dicht aanleunen bij al-Bashir. De afgelopen dagen werd de fakkel tussen de machthebbers al verschillende malen doorgegeven. Nieuwe sterke man Abdel Fattah Abdelrahman Burhan kondigde gisteren een reeks toegevingen aan, zoals het opheffen van het uitgaansverbod, het vrijlaten van politieke gevangenen en de overdracht naar een civiele regering maar wel pas binnen twee jaar.

Ook de oppositiepartijen in Soedan vragen uitdrukkelijk een snelle vorming van een volledig civiele regering. Ze vragen ook een hervorming van de machtige en erg gehate inlichtingendienst NISS.