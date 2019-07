Volgepropte bus met migranten probeert te ontsnappen aan politie en crasht: zeventien doden tvc

18 juli 2019

18u49

Bron: Belga, Anadolu Agency 0 Het aantal slachtoffers na het ongeval met een bestelbus met migranten aan boord in Turkije is verder opgelopen. De ordediensten hebben intussen zeker 17 doden en 50 gewonden geteld.

Het ongeval gebeurde in Van, een provincie die aan Iran grenst. De bestuurder van de bus probeerde te ontsnappen aan een politiecontrole. De bestelbus ging er met hoge snelheid vandoor, maar op een rondpunt ging het mis. Het voertuig ging van de baan af.

Er zaten volgens de gouverneur 67 mensen in de bestelbus, terwijl er slechts plaats was voor achttien mensen. Volgens de politie waren de migranten illegaal in Turkije. Er zijn zeker zeventien doden, onder hen de bestuurder en vijf kinderen. De nationaliteit van de slachtoffers is niet gekend. De Turkse politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Beelden toonden hoe hulp verleend werd aan slachtoffers rond de minibus. Die lag gekanteld in een veld aan de voet van een heuvel.