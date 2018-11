Volgens Turks rapport verdween lichaam van Khashoggi zo: uiteengerukt en in vijf koffers AW

Bron: Al Jazeera 1 Vijf koffers. Daarin zou het lijk van Jamal Khashoggi getransporteerd zijn nadat het in stukken werd gereten. Die koffers zouden 2 oktober –diezelfde dag bezocht de journalist het Saudische consulaat zonder terug te keren- nog naar het huis van de consul gebracht zijn. Dat schrijft een Turkse regeringsgezinde krant.

De drie spilfiguren van het verhaal zijn Maher Mutreb, Salah Tubeigy en Thaar al-Harbi. Mutreb is een handlanger van kroonprins Mohammed bin-Salman, terwijl Tubeigny het hoofd is van de Saudische Wetenschappelijke Raad van Gerechtelijke Geneeskunde én kolonel bij het koninklijk leger. Thaar al-Harbi, de derde figuur, zou vorig jaar benoemd zijn tot luitenant nadat hij het paleis van de kroonprins in Jeddah vorig jaar verdedigde.

Mutreb zou de leiding hebben gehad en moest daarbij de moord in goede banen leiden. Tubeigny had als hoofd van de Wetenschappelijke Raad dan weer enige ervaring met forensische pathologie.



Beeldmateriaal toont hoe drie mannen van het consulaat naar het huis van de consul, 200 meter verderop, reizen. Dat deden ze met verschillende auto’s. Ongeveer twee uur later verlaat Mutreb die de leiding zou hebben, het huis. Wat de drie mannen met het lichaam deden nadat ze het naar de consul brachten, is niet duidelijk. Eerder al deden er geruchten de ronde dat het lijk zou zijn opgelost in zuur.

Timing van bericht

Het rapport van de Turkse krant waarin uitvoerig uit de doeken wordt gedaan hoe -de in stukken gereten- Khashoggi verdween, verschijnt 48 uur nadat president Erdogan zei dat hij geloofde dat het bevel om de journalist te doden afkomstig was van “de hoogste niveaus” van het Saudische koninkrijk.