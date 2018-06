Volgens Trump ontmantelde Noord-Korea vier testsites voor ballistische raketten KVE

22 juni 2018

06u24

Bron: Belga 0 Volgens Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord-Korea vier testsites voor ballistische raketten "opgeblazen". Dat zei hij gisteren tijdens een ontmoeting van zijn regering. Een dag eerder waren volgens minister van Defensie James Mattis echter nog geen concrete stappen ondernomen en anonieme regeringsbronnen ontkennen de uitspraken van Trump aan Reuters.



Trump zei donderdag aan journalisten dat "de totale denuclearisering" van Noord-Korea "al aan de gang is". "Ze zijn gestopt met het lanceren van raketten, waaronder ballistische raketten. Ze vernietigen hun sites voor de ontwikkeling van raketmotoren. Ze blazen het op. Ze hebben al een van hun grote testsites opgeblazen, in feite zijn het al vier van hun grote testsites", gaf hij te kennen in het bijzijn van zijn ministers.

Woensdag had defensieminister Mattis nochtans gezegd dat hij geen weet heeft van concrete maatregelen van Pyongyang om zich te denucleariseren. "Op dit moment zou ik dat ook niet verwachten", zei hij. "De gedetailleerde onderhandelingen zijn nog niet begonnen."

Geen bewijzen

Bovendien zeggen anonieme bronnen binnen de regering donderdag aan het persagentschap Reuters dat er geen bewijzen zijn dat Noord-Korea nieuwe stappen heeft ondernomen sinds de historische ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.



Volgens woordvoerster Heather Nauert zal minister van Buitenlandse Zaken Mike Pomeo "zo spoedig mogelijk" opvolgingsgesprekken houden met Noord-Koreaanse functionarissen.