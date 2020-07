Volgens medisch topadviseur van Trump is er “binnen 12 tot 18 maanden vaccin beschikbaar” TTR

15 juli 2020

Bron: belga 3 Een vaccin tegen het coronavirus zou wereldwijd beschikbaar kunnen zijn binnen anderhalf jaar. Dat zegt directeur van het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten en expert voor Amerikaanse overheid Anthony Fauci.

"Ik ben momenteel veel optimistischer in verband met het bekomen van een vaccin dat niet alleen in de VS beschikbaar is, maar waarvan er voldoende dosissen zijn voor mensen overal ter wereld die het niet kunnen betalen of die zich in een situatie bevinden dat het moeilijk is om zich te laten vaccineren", aldus Fauci tijdens een onlineconferentie van de universiteit van Georgetown.

"Ik hoop dat het moment redelijk dichtbij is", zei hij volgens CNN. "Als ik zeg dichtbij, dan denk ik aan een jaar, anderhalf jaar.” Fauci voegt nog toe dat de bedrijven die vaccins produceren hem gezegd hebben dat ze tot een miljard dosissen kunnen leveren, veel meer dan er Amerikanen zijn.

De expert voegt wel toe dat geen enkel vaccin 100 procent beschermt, maar dat de wetenschappelijke wereld er wel van uitgaat dat groepsimmuniteit kan worden bekomen als er voldoende mensen de ziekte overleven en voldoende mensen (70 of 75 procent) gevaccineerd zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden momenteel wereldwijd 23 mogelijke vaccins getest.

Klinisch onderzoek

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna heeft gisteren aangekondigd op 27 juli te starten aan de laatste fase van zijn klinisch onderzoek naar een coronavaccin. Het is het eerste bedrijf dat aankondigt dat die fase in zicht is.

In Europa hebben dan weer ongeveer 4.000 mensen zich als vrijwilliger opgegeven voor een studie naar een vaccin in het universitair ziekenhuis van Tübingen in Duitsland. Een deel van de tests door het bedrijf CureVac zal in België plaatsvinden.

Het Franse Sanofi tot slot, liet maandag weten dichtbij een akkoord te staan om 300 miljoen dosissen van een eventueel vaccin tegen het nieuwe coronavirus te leveren aan de Europese Unie. Tegelijk onderhandelt de firma ook met andere landen, zoals de Verenigde Staten, over een gelijkaardige samenwerking.

