Volgens lijkschouwer verkrachtte hij zijn dochtertje (1) net voor ze stierf, maar nu ontsnapt hij opnieuw aan vervolging

15 maart 2018

14u50

Bron: Sky News 3 Paul Worthington zal niet voor de rechter moeten verschijnen, ook al heeft hij zijn eigen dochtertje van amper dertien maanden, Poppi, net voor haar dood volgens de lijkschouwer verkracht. Dat heeft de Britse Crown Prosecution Service (CPS) beslist. De mama van Poppi is zwaar teleurgesteld.

De vrouw had een nieuwe herziening van de zaak - de vierde al - over haar overleden dochtertje aangevraagd. Lijkschouwer David Roberts stelde vast dat de kleine Poppi net voor haar dood op 12 december 2012 in het Engelse Cumbria seksueel misbruikt was door haar vader. Paul Worthington had, zo meende Roberts, Poppi tot bloedens toe anaal gepenetreerd. Maar die vreselijke verkrachting bleek volgens de lijkschouwer niet de doodsoorzaak. Poppi, die last had van een luchtwegeninfectie, zou in het grote bed naast haar vader door verstikking gestorven zijn, door de onveilige slaapsituatie.

De vader van Poppi, Paul Worhtington, ontsnapt nu opnieuw aan vervolging omdat er geen nieuwe, nog niet gehoorde getuigenissen opdoken die een vierde volledige herziening van de zaak zouden kunnen rechtvaardigen.

Blunders

De speurders hadden meer dan vijf jaar geleden tijdens het erg gebrekkige onderzoek zwaar geblunderd met het verzamelen van bewijzen. In de aanloop naar de eventuele heropening van de zaak weigerde Worthington te antwoorden op 252 vragen door zich te beroepen op zijn zwijgrecht.

De mama van Poppi betreurt de beslissing van de CPS. Haar advocaat vreest dat de vrouw nu waarschijnlijk nooit de hele waarheid zal kennen over het afschuwelijke lot van haar peuterdochtertje Poppi. Drie eerdere herzieningen - tussen maart 2015 en november 2016 - leidden ook al niet tot een vervolging van Paul Worthington, omdat de drie aanklagers een mogelijke veroordeling van Worthington eveneens als onrealistisch inschatten wegens gebrek aan bewijs.

