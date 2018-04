Volgens deze oud-ambassadeur moeten we niet bang zijn voor de Russen: "Koude Oorlog? Volstrekte nonsens!" Peter Groenendijk

13 april 2018

15u13

Bron: AD 1 Kruisraketten, dreigementen, een vergiftigde spion: de Koude Oorlog lijkt terug. Onzin, zegt voormalig Nederlands Rusland-ambassadeur De Vos van Steenwijk. "Een kil voorjaar, dat is het.’’

Zijn kennismaking met Vladimir Poetin herinnert hij zich nog goed. Het was 1993, en Godert Willem baron De Vos van Steenwijk was net begonnen als Nederlands ambassadeur in Moskou. "Ik had een afspraak met het provinciaal bestuur in Sint-Petersburg, maar de voorzitter had zijn plaatsvervanger gestuurd. Zat daar een klein mannetje tegenover me, achter zo'n grote tafel, die weinig tot niets te melden had. Ik dacht: mijn hemel, waar hebben ze díe vandaan gehaald? Het werd een gesprek van niks. Toen hij een paar jaar later ineens in Moskou opdook, dacht ik: verdraaid, die heb ik eerder gezien.''

