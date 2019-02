Volgens CEO van Frans champagnemerk ontdekten Britten de champagne Redactie

Bron: AD.nl 1 Champagne, dé trots van de Fransen, is uitgevonden door de Britten. Het was weliswaar een foutje, maar de credits gaan toch echt naar hen, zegt Pierre-Emmanuel Taittinger, CEO van het gelijknamige champagnemerk Taittinger.

De CEO deelde de opmerkelijke uitspraak tijdens een interview met de Frans krant Le Figaro. De 65-jarige Taittinger, wiens grootvader het bedrijf stichtte, zei dat de bubbeldrank is ontstaan “door een foutje”.



Monniken voorzagen Engelse wijnkopers vroeger van gewone wijn uit de streek Champagne: rode en witte. “De Engelsen lieten de goedkope witte wijn vervolgens staan op de kades van de Londense haven. Die werden zo koud dat ze een tweede fermentatie doormaakten. Net als andere geweldige fouten, was een geweldige uitvinding het resultaat.”

Engelsen vestigen Franse reputatie

En zo vonden de consumptie van champagne uit, net als de consumptie van wijnen uit Bordeaux en nog een serie dranken die de reputatie van de Fransen hebben gevestigd in de wereld.

De uitvinding staat op naam van de monnik Dom Pierre Perignon in de zeventiende eeuw. Hij hielp bij de ontwikkeling van de niet-bubbelende wijn in de regio Champagne. Een Engelse arts Christopher Merret beschreef de tweede fermentatie - die voor de bubbels zorgt - door de toevoeging van suiker. Hij documenteerde de methode die nu ‘methode champenoise’ wordt genoemd in een wetenschappelijk artikels in 1662. Hij claimde destijds niet dat hij die methode zelf had uitgevonden.

Schuimwijn en champagne

In de Britse krant The Guardian reageerde Miles Beale, van The Wine and Spirit Trade Association: “Het klopt dat de Britten toevallig de methode ontdekten, maar hun resultaat staat nog ver van de kwaliteit van champagne en de Engelse schuimwijn die vandaag de dag wordt gemaakt."

Champagne, de enige schuimwijn die zo mag heten, wordt geëxporteerd naar 190 landen en neemt 13 procent van de bubbelwijn voor zijn rekening.