Volgens artsen had Jack (17) gewoon last van constipatie. Een dag later was hij dood Karen Van Eyken

06 februari 2018

20u13

Bron: Daily Mail, The Mirror 0 De 17-jarige Jack Dunn had hevige buikpijn. Zijn huisarts vermoedde appendicitis en maande de tiener aan om naar de spoed te gaan. Na een scan besloten de artsen dat de jongen gewoon last had van constipatie. Hij werd met enkele laxeermiddelen naar huis gestuurd. Daar, in zijn ouderlijk woning in de Britse stad Porth (Wales), stierf hij amper 24 uur nadien.

Later bleek dat hij was overleden aan de dodelijke aandoening 'ketoacidose' waarbij een verzuring van het bloed optreedt. Jack stierf in april vorig jaar maar zijn ouders doen nu hun verhaal om de bewustwording rond de gevaren van deze aandoening te vergroten.

"Mijn zoon was een gezonde, fitte 17-jarige die vol energie zat", zei Kieron Dunn, de vader van Jack.

"Toen Jack het moeilijk vond om adem te halen, dacht de dokter wellicht dat dit kwam doordat hij angstig was. Maar Jack worstelde met zijn ademhaling omdat zijn organen dienst weigerden vanwege de ketoacidose", vertelde de vader van de jongen. De gevolgen van verzuring van het bloed zijn dan ook heftig. Uiteindelijk vallen de lichaamsfuncties uit.

"Het vinden van mijn zoon die dood lag in zijn bed, was het ergste moment van mijn leven", zei Kieron.

Jack, die informatica studeerde, kreeg een laxeermiddel in het Royal Glamorgan hospitaal voordat hij in de nacht van 7 april 2017 uit het ziekenhuis werd ontslagen.

"Wij waakten urenlang naast zijn bed. Maar toen ik de volgende avond laat ging kijken, ademde hij niet meer en toen ik hem aanraakte, voelde hij ijskoud aan. Ik probeerde hem te reanimeren maar kwam te laat", verklaarde zijn troosteloze vader.

De autopsie bracht aan het licht dat Jack stierf aan ketoacidose na ernstige constipatie.

Een woordvoerster van de bevoegde lijkschouwer zei dat er geen onderzoek was ingesteld omdat Jack een natuurlijke dood stierf.