Volgende week tekort aan bedden voor intensieve zorg in Nederland? “We missen duidelijke aansturing” SVM

25 maart 2020

14u47

Bron: Belga 1 De vraagt rijst in Nederland of er volgende week genoeg plaats is op de intensive care voor de toestroom van coronapatiënten. “De 1.600 bedden die naar verwachting nodig zijn, zijn er nu nog niet”, zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Het coronavirus heeft inmiddels 356 levens geëist bij onze noorderburen. In 24 uur tijd zijn 80 doden gevallen.

Veel ic-patiënten uit de overbelaste ziekenhuizen in de provincie Noord-Brabant worden de jongste dagen overgebracht naar streken waar het virus minder huishoudt. Er liggen inmiddels meer ernstig zieke Brabantse coronapatiënten boven de rivieren dan in de provincie zelf, zei Gommers tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Maar sinds gisteren is er minder plek elders in Nederland om patiënten uit Brabant over te nemen. Volgens Gommers zijn de berichten uit Noord-Brabant nu "verontrustend". “Ze staan daar met de rug tegen de muur en voelen zich niet gehoord.”

De uitwisseling loopt niet soepel genoeg en Gommers mist duidelijke aansturing. Hij pleitte daarom voor een centrale "militaire" en dwingende aanpak. Defensie is daar nu mee bezig omdat het daar ervaring mee heeft van buitenlandse missies. "Normaal gesproken doet Defensie daar drie, vier weken over. Nu moet het in drie dagen." Gommers heeft er wel "vertrouwen in dat ze tegen het einde van de week op de rails zullen zitten".

“Piek pas eind mei”

Ziekenhuizen elders namen de afgelopen dagen niet snel genoeg patiënten over, zegt de voorman van de intensivisten. Maar daarvoor heeft hij ook begrip.

“Het aantal coronapatiënten dat intensieve zorg nodig heeft, piekt pas eind mei”, constateert Gommers met enige opluchting. De voorspelling is dat er dan 1.700 coronapatiënten en 500 andere patiënten op de intensive care liggen.

Gommers denkt niet dat de zorg meer dan die 2.200 IC-patiënten aankan. Voor die piekperiode hoopt hij echter over bijvoorbeeld meer beademingsapparaten te beschikken. Nu verloopt de levering van die apparatuur nog traag.

Lees ook: Examens mogen, maar moeten niet: de onderwijsminister en experts verduidelijken hoe het verder moet met dit schooljaar (+)

Meer over Diederik Gommers

gezondheid