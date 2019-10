Volgende G7-top in Trump-resort en zónder klimaat op agenda kv

17 oktober 2019

19u37

Bron: Belga 1 De volgende topbijeenkomst van de G7, in 2020 in de Verenigde Staten, zal plaatsvinden in een van de golfclubs van Donald Trump in Florida. Dat heeft zijn kabinetschef Mick Mulvaney vandaag aangekondigd.

Het idee, dat Trump zelf op de jongste G7-top in Biarritz ter sprake bracht, deed toen heel wat vragen rijzen over mogelijke belangenconflicten. De keuze is nu op de Trump National Doral Club in Miami gevallen.

"Het is niet de enige mogelijk plaats, maar de beste plaats", zei Mulvaney op een persbriefing op het Witte Huis. "We hebben dezelfde criteria gebruikt als de vorige regeringen", verzekerde de kabinetschef.



"De klimaatverandering zal niet op het programma staan” van de G7-top, liet Mulvaney nog weten. De Amerikaanse president, een notoire klimaatscepticus, houdt zich gewoonlijk ver van alle klimaatinitiatieven op grote internationale bijeenkomsten.