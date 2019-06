Volgend weekend opnieuw mis in Notre-Dame gepland FVI

10 juni 2019

16u37

Bron: Belga 0 Twee maanden na de verwoestende brand in de Notre-Dame is er komend weekend voor het eerst opnieuw een mis in de beroemde kathedraal in Parijs. Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit en de rector van de Notre-Dame Patrick Chauvet zullen de viering samen met andere priesters en de gelovigen opdragen.

Het precieze tijdstip wordt in de loop van de week bekendgemaakt. De mis vindt in principe plaats in de kapel in het oostelijke deel van de kathedraal, achter het hoogaltaar. De viering zal live worden uitgezonden door de katholieke zender KTO-TV.

De Notre-Dame geraakte bij de brand van 15 april zwaar beschadigd. President Emmanuel Macron beloofde om de kathedraal binnen de vijf jaar weer op te bouwen.