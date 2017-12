Volgend jaar recordbedrag van 19 miljard nodig voor humanitaire hulp LB

11u00

Bron: Belga 4 AFP Syrische kinderen bij voertuigen van de Internationale Halve Maan tijdens een levering van humanitaire hulpt in al-Nashabia. De Verenigde Naties schatten dat volgend jaar het recordbedrag van 19 miljard euro nodig zal zijn voor humanitaire hulp. Wereldwijd zullen 136 miljoen mensen hulp en bescherming nodig hebben vanwege oorlogen, conflicten en natuurrampen. Het gaat om een stijging met 5 procent in vergelijking met 2017.

Dat meldt het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken OCHA.

"Conflicten, in het bijzonder de aanhoudende crisissen, blijven de voornaamste oorzaak voor de noden in 2018", aldus Mark Lowcok, adjunct-secretaris-generaal bevoegd voor humanitaire zaken.

Syrië, Jemen, Zuid-Soedan, ...

Voor Syrië is 6,4 miljard nodig, en Jemen is de tweede prioriteit. Daar is 2,1 miljard nodig, of een stijging met 7 % in vergelijking met vorig jaar. Andere humanitaire crisissen spelen zich af in Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, Somalië en Nigeria. In landen als Burundi, Kameroen, Libië, Soedan en, opnieuw, Congo en Somalië, gaan de humanitaire noden "significant" naar omhoog.

De VN kan echter niet iedereen helpen, vanwege zorgen over de veiligheid en omdat plaatselijke autoriteiten of andere strijdende partijen niet willen meewerken. Daardoor kan de organisatie slechts 93 miljoen mensen helpen.

Voor 2017 maakt OCHA een tweeslachtige balans op: enerzijds heeft de internationale gemeenschap nooit eerder zoveel uitgegeven aan humanitaire hulp (11 miljard euro), maar anderzijds wordt de kloof tussen de noden en de beschikbare middelen alsmaar groter. Voor 2017 was volgens OCHA 18,6 miljard euro nodig.