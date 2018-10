Volg hier LIVE persconferentie over Russische cyberaanvallen

Redactie

04 oktober 2018

11u57

0

Om 12 uur komt er "een belangrijke aankondiging" van de Nederlandse en Britse regering over Rusland. Over de persconferentie in Den Haag is momenteel nog niet veel geweten, maar het zou om Russische cyberaanvallen gaan. Volg het hier live.