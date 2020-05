Volg hier de persconferentie van de Nederlandse premier Rutte over versoepeling coronamaatregelen kv

06 mei 2020

18u35

Bron: Belga, ANP 0 Ook Nederland zal de komende weken de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepelen. Het kabinet van premier Rutte wil vanaf volgende week mensen weer toestaan zich met drie of meer mensen buiten te begeven, zolang er wel anderhalve meter afstand wordt gehouden. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL en De Telegraaf. Rond 19 uur geven premier Mark Rutte en “coronaminister” Hugo de Jonge een persconferentie. Die volg je hier live.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 1 juni zouden de restaurants in aangepaste vorm weer open kunnen gaan. Ook musea en podia zouden vanaf 1 juni weer open mogen, mits de positieve ontwikkelingen van de afgelopen weken in het aantal besmettingen doorzetten. Volgens de openbare omroep NOS zal het openbaar vervoer in Nederland vanaf 1 juni weer normaal rijden, maar zijn voor de gebruikers mondkapjes verplicht.

Verder kunnen sportscholen per 1 september van het slot. Vanaf 1 juli is kamperen in Nederland weer toegestaan.



De afgelopen dagen lekte al veel uit over de op handen zijnde versoepelingsplannen van de regering. Het complete pakket is groter dan bekend. De regering denkt volgens De Telegraaf dat versoepeling van de maatregelen mogelijk is, omdat het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen sneller dan gedacht slinkt.