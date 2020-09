Volg hier de persconferentie van de Nederlandse premier Rutte over de nieuwe coronamaatregelen kv

18 september 2020

18u45

Bron: ANP 1 De Nederlandse premier Rutte geeft momenteel een persconferentie, waarin hij samen met zorgminister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen bekendmaakt voor de regio’s in Nederland waar het aantal coronabesmettingen het hardst oploopt. Bij onze noorderburen werden de voorbije 24 uur immers 1.977 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal tot dusver.



Aan het huidige tempo kan het aantal besmettingen op een dag in één week tijd verdubbelen naar 4.000, zei Rutte eerder vandaag. Hij wijst erop dat ook het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. “Het heeft nog niet het niveau van dit voorjaar. Maar je ziet dat het in de Randstad echt wel begint te knellen, en dat is zorgelijk.” De Randstad is een zwaar verstedelijkt gebied in het westen van Nederland, dat onder andere de vier grootste steden van Nederland omvat, namelijk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Voor veel mensen is het coronavirus sinds het begin van de zomer een ver-van-mijn-bedshow geworden. Toch is het niet goed en verstandig om de regels los te laten, waarschuwde premier Mark Rutte vrijdag op een ingelaste persconferentie. Hij benadrukte het belang om de basisregels in acht te nemen: hou afstand, werk zoveel mogelijk thuis, beperk je sociale contacten tot een bubbel van zes mensen.



De zwaarst getroffen regio’s worden gevraagd om extra maatregelen te nemen. Die nieuwe regels gaan vanaf zondag in. In de zes risico’s met het hoogste mag je na middernacht geen horeca-etablissement meer binnen. Om middernacht gaat de muziek af en om 1 uur moet iedereen de deur uit zijn. Evenementen, inclusief bruiloften, moeten beperkt worden tot groepen van maximaal 50 personen, met uitzondering van uitvaarten en religieuze bijeenkomsten.

Verder zullen de regio’s ook eigen maatregelen nemen die specifiek gericht zijn op studenten, omdat het virus zich vooral in die groep snel verspreid.