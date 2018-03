Voetgangersbrug stort in en verplettert auto's in Florida: "Minstens zes doden, enkele wagens nog onder puin" kv en ib

15 maart 2018

19u40

Bron: CBS, Miami Herald, CNN, Reuters 340 Op de campus van de Florida International University (FIU) in Miami is een voetgangersbrug ingestort, daarbij raakten voorbijrijdende wagens verpletterd. Er zijn zeker zes doden gevallen, enkele auto's zitten nog vast onder het puin. De gloednieuwe brug werd pas het voorbije weekend in gebruik genomen nadat vorig jaar een studente was doodgereden toen ze de snelweg wilde oversteken.

Onder de brug, die de campus met studentenflats verbindt, ligt een snelweg met acht baanvakken. Minstens acht auto’s werden door de brug verpletterd. Negen mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, twee onder hen verkeerden in kritieke toestand. Wat de instorting van de brug veroorzaakt heeft, is vooralsnog onduidelijk. Hoeveel mensen zich nog onder het puin bevinden, is evenmin bekend.

Snelle installatie

Zaterdag werd de 53 meter lange en 950 ton zware brug geïnstalleerd in amper zes uur. Het gevaarte kost 14,2 miljoen dollar en zou gebouwd zijn volgens een innovatieve techniek. Die techniek moest het risico voor de arbeiders, voorbijrijdende voertuigen en voetgangers beperken en verkeersopstoppingen in de buurt voorkomen. "Bij FIU staan bruggen bouwen en de veiligheid van de studenten centraal. Dit project is een mooie verwezenlijking van onze missie", zei rector Mark B. Rosenberg zaterdag nog.

De brug werd gebouwd door MCM Construction, een bekende aannemer uit Miami en Figg Bridge Desin uit Tallahassee. Figg liet vandaag in een verklaring weten "stomverbaasd" te zijn door de instorting en belooft alle medewerking met de autoriteiten die de instorting onderzoeken. "In ons veertigjarig bestaan is zoiets nooit eerder gebeurd", klinkt het. "Ons volledige team rouwt om de doden en gewonden die bij deze afschuwelijke tragedie vielen en we bidden voor alle betrokkenen."

Ook Maydel Santana-Bravo, woordvoerder van de universiteit, heeft gereageerd. "We zijn geschokt en bedroefd over de tragische gebeurtenissen aan de FIU-Sweetwaterbrug. We werken nauw samen met de autoriteiten en hulpverleners ter plaatse."

De studenten van FIU hebben deze week 'spring break', hun voorjaarsvakantie.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN Gabriela Collazo(@ GabrielaRose12) link

This is the scene at @FIU. First responders are trying to see if drivers are responsive. @MiamiHerald pic.twitter.com/cLuI54M1Ep Monique O. Madan(@ MoniqueOMadan) link

This is the scene at @FIU after bridge collapse. Police moving media away “just in case the rest falls down.” @MiamiHerald pic.twitter.com/wqurS5IZTQ Monique O. Madan(@ MoniqueOMadan) link