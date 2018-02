Voetbaltrainer ving kogels van dolle schutter op om leerlingen te beschermen en vecht nu voor zijn leven Karen Van Eyken

15 februari 2018

09u45

Bron: Miami Herald, Daily Mail 0 Door de heldendaad van Aaron Feis zijn enkele leerlingen op de middelbare school aan de dood kunnen ontsnappen. Toen Nikolaus Cruz (19) het vuur opende, sprong de voetbalcoach in de bres om kogels op te vangen. De man die momenteel nog vecht voor zijn leven, wordt als een held omschreven.

"In plaats van over de schutter te praten, zou we het beter hebben over de voetbalcoach en tevens bewaker van de school: Aaron Feis", klonk het op Twitter. "Hij ging voor de leerlingen staan om hen voor de kogels te beschermen. Hij vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Laten we voor hem bidden." Ook vrienden van de man hebben bevestigd dat Feist in kritieke toestand verkeert.

"In plaats van over de schutter te praten, zou we het beter hebben over de voetbalcoach en tevens bewaker van de school: Aaron Feis", klonk het op Twitter. "Hij ging voor de leerlingen staan om hen voor de kogels te beschermen. Hij vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Laten we voor hem bidden." Ook vrienden van de man hebben bevestigd dat Feist in kritieke toestand verkeert.

Bij de schietpartij in Parkland in de staat Florida, zijn zeventien mensen om het leven gekomen. Ondertussen zijn de namen van de eerste slachtoffers bekend. Het gaat om atletiekcoach Chris Hixon (49). De rouwbetuigingen stromen binnen. "Chris deed zo veel voor de school. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het is zo zinloos", klonk het onder meer.

Ook leerlinge Jaime Guttenburg is om het leven gekomen, zo hebben haar ouders Fred en Jennifer Guttenberg aan lokale media bevestigd. Hun zoon Jesse wist wel te ontkomen.

Twaalf dodelijke slachtoffers werden aangetroffen in het schoolgebouw. Twee anderen lagen buiten. Eén slachtoffer werd gevonden in een straat in de buurt. Volgens sheriff Scott Israel kwamen ook twee slachtoffers om nadat ze naar lokale ziekenhuis gebracht waren.

De dader die gearresteerd werd, is een ex-leerling van de school. Nikolaus Cruz (19), opende het vuur met een AR-15, een halfautomatisch wapen, in de Marjory Stoneman Douglas High School nadat hij het brandalarm had doen afgaan. Hij was van school gestuurd "om disciplinaire redenen", zegt Israel.

Sinds begin dit jaar waren er al bijna twintig schietpartijen op scholen in de VS. President Donald Trump betuigde al zijn medeleven aan de slachtoffers.