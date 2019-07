Voetbalfan rijdt in Montpellier in op gezin: vrouw overleden, dochter en baby zwaargewond Plunderingen en ongeregeldheden in Parijs TT

Bron: ANP 10 Een supporter van het nationale elftal van Algerije is in de Franse stad Montpellier ingereden op een familie, waardoor een vrouw om het leven is gekomen. Haar dochter en haar baby raakten zwaargewond. De bestuurder reed volgens ooggetuigen heel erg opgetogen door de straten en is na het ongeluk gearresteerd. Ook in andere Franse steden braken ongeregeldheden uit. Franse media melden dat er meer dan zeventig arrestaties zijn verricht bij relletjes of plunderingen.

Algerije won gisterenavond in het Egyptische Suez van Ivoorkust in de kwartfinale van het toernooi om de Afrika Cup. Veel fans in Frankrijk vierden de overwinning, zoals bijvoorbeeld gebruikelijk in de Parijse wijk Barbès. Maar ook elders verzamelden zich fans van de ‘Woestijnvossen’ (Fennecs) . In Marseille waren het er naar schatting 10.000. Frankrijk telt veel Algerijnen en mensen van Algerijnse komaf. Al sinds 1947 trekken Algerijnen naar Frankrijk.

In enkele winkelstraten sloegen plunderaars hun slag. Zo plunderden tientallen mensen niet ver van de Champs-Elysées een Ducati-winkel en gingen zij er met motoren, helmen en andere goederen vandoor.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, kloeg via sociale media dat de voetbalvreugde heeft geleid tot “onaanvaardbare incidenten”.

