Voertuigen die nog op snelwegbrug Genua stonden zijn weggehaald TTR

17 augustus 2018

12u05

Bron: Belga 1 De Italiaanse autoriteiten hebben gisterenavond de voertuigen weggehaald die werden achtergelaten op de ingestorte snelwegbrug in Genua. Onder de voertuigen ook de groene vrachtwagen die net voor de afgrond kon stoppen, en op foto de wereld rondging.

Voorbije nacht hebben reddingswerkers voor de derde nacht op rij doorgewerkt om nog minstens tien vermiste personen terug te vinden onder het puin van de brug. De zoektocht concentreert zich rond een ingestorte brugpeiler aan de linkeroever van de Polvecerarivier, en op een stuk rijbaan dat op de sporen viel, aldus persagentschap ANSA.

Morgen om 11.30 uur vinden staatsbegrafenissen plaats voor de slachtoffers, in de aanwezigheid van premier Giuseppe Conte en de aartsbisschop van Genua, Angelo Bagnasco. Volgens de kranten La Stampa en Il Secolo XIX zouden de nabestaanden van 17 van de 38 bevestigde doden niet aan die begrafenis willen deelnemen, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten die het ongeval hebben laten gebeuren.

De brug werd beheerd door het privébedrijf Autrostrade per l'Italia, dat volgens de autoriteiten verantwoordelijk is voor de tragedie. Het bedrijf houdt echter vol dat de brug constant werd gesurveilleerd, en dat er geen tekenen waren dat ze op instorten stond. De krant 'La Repubblica' schreef echter dat uit een technische studie door het bedrijf in 2017 bleek dat er zwaktes waren in de met beton omhulde kabels van de hangbrug.