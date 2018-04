Voertuig rijdt in op groep mensen in Münster: meerdere doden en gewonden TTR

07 april 2018

16u45

Bron: Spiegel, ANP 0

Een voertuig is ingereden op een groep mensen in het Duitse Münster. Er is sprake van 3 doden en minstens 30 gewonden. Dat meldt Spiegel, op basis van politie-informatie. De autoriteiten zeggen dat het om een aanslag gaat. De politie vraagt om de omgeving te vermijden.

Zur Zeit gibt es einen Großeinsatz am #Kiepenkerl. Wir informieren Euch hier. Polizei NRW MS(@ Polizei_nrw_ms) link

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort Polizei NRW MS(@ Polizei_nrw_ms) link