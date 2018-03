Voertuig probeert in te rijden op joggende Franse militairen, klopjacht aan de gang TT

29 maart 2018

10u07

Bron: BFMTV, Belga 22 In het Zuid-Franse departement Isère heeft de bestuurder van een auto proberen in te rijden op militairen die op dat moment aan het joggen waren. Er vielen geen gewonden, de bestuurder sloeg op de vlucht en er is een klopjacht op hem geopend. Kinderen in scholen en kinderdagverblijven moeten momenteel binnenblijven.

De militairen behoren volgens BFMTV tot het 93ste regiment van de bergartillerie die aan het joggen waren nabij de kazerne in Varces-Allières-et-Risset, net ten zuiden van Grenoble. Een man probeerde de soldaten, volgens een bron "duidelijk identificeerbaar als militairen", rond 8.45 uur aan de poort van de kazerne aan te rijden.

De bestuurder zou ook beledigingen hebben geroepen naar de militairen. Hij sloeg op de vlucht. Volgens Le Dauphiné was de wagen, een Peugeot 208, gestolen.

De motieven van de man zijn niet gekend. De prefect van het departement zegt dat niet geweten is of het om een onopzettelijke daad gaat, een poging om de militairen te imponeren of een opzettelijke daad.

In de gracht gedoken

Kolonel Benoît Brulon, woordvoerder van de landmacht, bevestigde dat een man militairen probeerde aan te vallen. "Hij heeft verbaal zes of zeven militairen bedreigd die aan het joggen waren. Hij beledigde een tweede groep soldaten die vertrokken om te joggen en die hem uit het zicht verloren. Bij hun terugkeer reed hij op hen in". De soldaten konden het voertuig ontwijken door in een greppel te duiken, aldus France Info. "De militairen konden opnieuw op het trottoir komen zonder verpletterd te worden", aldus de kolonel. Hij bevestigde ook dat er geen gewonden waren.

De gendarmerie zette het gebied af en zoekt de man actief. De militairen hebben hun beveiliging opgevoerd. Volgens de burgemeester van Varces-Allières-et-Risset moeten kinderen in scholen en kinderdagverblijven momenteel binnenblijven.

Vorige week nog schoot een terrorist vanuit zijn auto op joggende agenten vooraleer hij een aanval en gijzeling uitvoerde op een supermarkt nabij Carcassonne.