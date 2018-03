Voertuig probeert in te rijden op joggende Franse militairen, bestuurder op de vlucht TT

29 maart 2018

10u07

Bron: BFMTV, Belga 15 In het Zuid-Franse departement Isère heeft de bestuurder van een auto proberen in te rijden op militairen die op dat moment aan het joggen waren. Er vielen geen gewonden, de bestuurder sloeg op de vlucht.

De militairen behoren volgens BFMTV tot het 93ste regiment van de bergartillerie die aan het joggen waren nabij de kazerne in Varces-Allières-et-Risset, net ten zuiden van Grenoble. Een man probeerde de soldaten, volgens een bron "duidelijk identificeerbaar als militairen", rond 8.45 uur aan de poort van de kazerne aan te rijden.

De bestuurder zou ook beledigingen hebben geroepen naar de militairen. Hij sloeg op de vlucht en wordt opgespoord. Volgens Le Dauphiné was de wagen, een Peugeot 208, gestolen.

De motieven van de man zijn niet gekend. De prefect van het departement zegt dat niet geweten is of het om een onopzettelijke daad gaat, een poging om de militairen te imponeren of een opzettelijke daad.

Vorige week nog schoot een terrorist vanuit zijn auto op joggende agenten vooraleer hij een aanval en gijzeling uitvoerde op een supermarkt nabij Carcassonne.