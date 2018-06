Voertuig met explosieven ontploft bij Chinese mijn: elf doden sam

05 juni 2018

17u00

Bron: belga 1 Bij een explosie in de buurt van een mijn in China zijn elf mensen omgekomen. Negen anderen liepen verwondingen op, meldt de zender CGTN.

Het ongeluk gebeurde toen een met springstoffen geladen voertuig ontplofte. Redders proberen 25 ingesloten mensen te bevrijden.

De mijn bevindt zich in het noordoosten van het land, in de buurt van de stad Benxi in de provincie Liaoning.