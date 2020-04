Voedseltekort dreigt in importafhankelijke landen door coronacrisis ttr

03 april 2020

15u52

Bron: belga 3 De coronapandemie dreigt tot voedseltekorten te leiden voor miljoenen mensen wereldwijd, maar vooral in Afrika, waar mensen afhangen van de invoer van levensmiddelen en van export om daarvoor te betalen. Dat meldt de hoofdeconoom van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP).

"In het algemeen worden we geconfronteerd met een shock voor bevoorrading, zoals een droogte, of een shock voor de vraag, zoals een recessie, maar hier zijn het beide gevallen tegelijk", aldus Arif Husain, hoofdeconoom van het WFP. "En op wereldwijde schaal. Dat maakt dat dit echt, echt onuitgegeven is."

Elk jaar kunnen 2,8 miljard mensen gevoed worden door de handel in rijst, soja, maïs en tarwe. Van hen bevinden zich 212 miljoen mensen in chronische voedselonzekerheid en 95 miljoen in een ernstige voedselonzekerheid, aldus het WFP. Voor "talrijke arme landen, zullen de economische gevolgen nog meer verwoestend zijn dan de ziekte zelf", aldus het VN-agentschap.

Afrika is het meest bedreigde continent. Vooral dan het Sub-Saharaanse deel van Afrika, dat in 2018 meer dan 40 miljoen ton granen invoerde. Somalië en Zuid-Soedan zijn het meest blootgesteld aan een verstoring van de bevoorrading van granen, terwijl landen zoals Angola, Nigeria en Tsjaad schatplichtig zijn aan hun export om voor de invoer van levensmiddelen te betalen. Ook de olie-uitvoerende landen, zoals Iran en Irak, maar ook conflictgebieden Jemen en Syrië, behoren tot de landen die het meest bedreigd worden door voedseltekorten.

Het WFP is bezorgd dat door de quarantainemaatregelen tegen Covid-19 de levensmiddelen moeilijker ter plaatse geraken.

