VN zitten in slechte financiële papieren: krijgen medewerkers straks geen loon?

11 oktober 2019

12u36

Bron: IPS 0 De Verenigde Naties (VN) kampen met financiële problemen. Meer dan 60 lidstaten hebben hun bijdrage nog niet betaald en de vakbonden vrezen dat de lonen van het personeel en betalingen aan leveranciers mogelijk al vanaf volgende maand in het gedrang komen. In het VN-gebouw in New York werken 6.400 mensen, in het buitenland werken nog eens meer dan 30.000 personeelsleden.

In het 39 verdiepingen tellende gebouw van de VN in New York gonst het al een tijd van de geruchten over nakende besparingen. Die zullen niet enkel consequenties hebben voor de 6.400 personeelsleden in het hoofdkwartier, ook de 37.500 VN-medewerkers in het buitenland zouden de impact daarvan voelen.



De cashcrisis zette alleszins al een aantal gewoontes en verworvenheden onder druk. Zo is er al langere tijd kritiek op de vele dure overzeese trips van hoge VN-functionarissen die voortdurend wel naar ergens onderweg zijn.

Aanwervingsstop

Guy Candusso, voormalig vicevoorzitter van de personeelsvakbond van de VN vertelt dat de mogelijke problemen met cashflow in de jaren 1990 nog veel erger waren dan nu. Volgens hem lukte het ondersecretaris-generaal Joe Connor om de crisis af te wenden.



“De laatste tien jaar zijn de VN een overbevolkte organisatie geworden, zeker aan de top. Als de geldproblemen echt zo erg zijn als er wordt beweerd, moet er onmiddellijk een complete aanwervingsstop komen, samen met de andere maatregelen zoals de aangekondigde besparingen”, zegt hij.

Personeel ongerust

Patricia Nemeth, voorzitter van de VN-personeelsvakbond, bevestigt dat het personeel ongerust is over de dreigende problemen met de cashflow binnen de organisatie.

“Naast de angst die we hebben over de uitbetaling van onze lonen van volgende maand, is er de constante financiële onzekerheid die maakt dat het moeilijk is om onze mandaten naar behoren uit te voeren en de meest kwetsbaren in de wereld te ondersteunen”, zegt ze.

Een van de besparingsmaatregelen houdt in dat de officiële dienstreizen beperkt worden tot de hoogstnoodzakelijke. De vakbond is tevreden met deze beslissing. “We verwachten van onze meerderen dat ze het goede voorbeeld geven, we moeten hier tenslotte samen door”, zegt Nemeth.

Peacekeeping op losse schroeven

Meer belangrijk nog vindt ze dat er een oplossing moet worden gevonden omdat ook het werk van de meer dan 15.000 mensen die binnen de peacekeeping missies werken, in de problemen dreigt te komen. “Van de landen die nog geen gevolg hebben gegeven aan de oproep van onze secretaris-generaal om hun bijdragen te storten, hoop ik dat ze snel handelen zodat we onze mandaten, die zij ons zelf hebben gegeven, verder kunnen uitvoeren.”

De voorzitter van het Coordinating Committee of International Staff Unions and Associations (CCISUA), Ian Richards, bevestigt de onrust bij het personeel. “Natuurlijk heerst er veel onzekerheid. De secretaris-generaal heeft wel laten weten dat hij voorrang geeft aan de uitbetaling van de lonen, dus dat heeft de rust enigszins teruggebracht. Verder zijn wij gevraagd om advies te geven welke vergaderingen en evenementen kunnen uitgesteld worden tot er terug geld is.”

Natuurlijk, zo waarschuwt hij, zal dit consequenties hebben als de lidstaten betalingen blijven uitstellen en er niet snel een verbetering van de situatie komt. “Niet alleen kan de veiligheid van ons personeel in conflictregio’s en rampgebied in het gedrang komen, ook zullen we minder in staat zijn om voedsel en humanitaire hulp te bieden en mensen in kwetsbare situaties te beschermen.”

Geld tot eind november

VN-woordvoerder Stephane Dujarric heeft de pers verteld dat er mogelijk vanaf eind november al problemen komen met de uitbetaling van lonen van personeel en diensten in het buitenland, tenzij de lidstaten voor die tijd hun beloofde bijdragen volledig betalen.

De secretaris-generaal zou de lidstaten hebben aangeschreven en het over de “ergste cashcrisis in tien jaar tijd” hebben. Hij brengt in zijn schrijven de Handvestverplichting van de lidstaten in herinnering, bedankt de 129 lidstaten die wel hun bijdrage betaald hebben en vraagt de overige om snel te handelen.

De VN tellen vandaag in totaal 193 lidstaten. Eind september was er 70 procent binnen van de vaste bijdrage die ze dienen te betalen. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 78 procent.

De 64 staten die hun beloofde bijdrage voor 2019 nog niet hebben gestort zijn:

Afghanistan, Angola, Antigua en Barbuda, Argentinië, Bangladesh, Belize, Benin, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Congo, Costa Rica, Democratische Volksrepubliek Korea, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Ecuador, Eritrea, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinee-Bissau, Honduras, Iran, Israël, Kiribati, Libanon, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauritanië, Mexico, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papoea Nieuw-Guinea, Peru, Filipijnen, Republiek Korea, Roemenië, Saint Kitts en Nevis, Sao Tomé en Principe, Saoedi-Arabië, Senegal, Seychellen, Somalië, Zuid-Soedan, Sri Lanka, Soedan, Suriname, Tadzjikistan, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkmenistan, Verenigde Staten, Uruguay, Venezuela en Jemen.