VN: "Zes keer meer migranten over land Europa binnengekomen in 2018" Redactie

14 september 2018

15u40

Bron: AD.nl 0 Sinds januari zijn zo'n 18.000 migranten Europa binnengekomen op een niet-reguliere en onveilige manier. Dat is zes keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de VN. De drukste route loopt volgens de Verenigde Naties van Turkije naar Griekenland.

Meer dan een vijfde van de migranten die Europa bereiken, komt over land binnen. Dat blijkt uit statistieken van de Internationale Organisatie voor Migratie (IMO). Tussen januari en eind augustus kwamen 17.966 niet-reguliere migranten langs deze weg Europa binnen. Vorig jaar op hetzelfde tijdstip waren dat er 2.464, zegt het migratie-agentschap van de VN.



De toename van het aantal binnenkomsten over land valt volgens de internationale organisatie samen met een daling van het aantal migranten dat Europa op niet-reguliere wijze bereikt over zee. Dat komt mogelijk doordat de route vanuit Libië steeds moeilijker wordt vanwege de toename van het aantal patrouilles van de Libische kustwacht.

Drukste landroute

De drukste landroute voor irreguliere migratie loopt volgens de IOM van Turkije naar Griekenland. De migranten komen voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan, zegt het VN-agentschap.



Van de overige niet-reguliere migranten die sinds januari Europa binnenkwamen, arriveerden de meeste volgens de IOM in Ceuta en Melilla. Deze Spaanse enclaves in het uiterste noorden van Marokko vormen de enige landgrenzen van de Europese Unie met Afrika. Om de micro-territoria heen staan hoge hekken die regelmatig het doelwit zijn van 'aanvallen' van migranten die proberen Spanje binnen te komen.

Bekijk hieronder hoe migranten de hekken in Ceuta passeren: