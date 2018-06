VN wil dat VS immigratiebeleid direct aanpast: "Gewetenloos" ADN

18 juni 2018

14u05

Bron: ANP 0 De Verenigde Naties willen dat de regering Trump onmiddellijk stopt met het scheiden van immigrantenkinderen van hun ouders.

Zeid Ra'ad al-Hussein, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, noemde het Amerikaanse immigrantenbeleid "gewetenloos''.

Hij wees erop dat Amerikaanse medewerkers van de immigratiedienst in de afgelopen zes weken bij bijna tweeduizend gezinnen de kinderen van de ouders hebben gescheiden. Volwassen immigranten die illegaal de grens oversteken of dit probeerden te doen, worden in hechtenis geplaatst en riskeren vervolging. Hun kinderen komen onder toezicht te staan in enorme opvangcentra. Dat zijn onder meer verbouwde supermarkten en magazijnen.