VN: “Wereldwijde productie van cocaïne op recordniveau”

26 juni 2019

Bijna 2.000 ton cocaïne is er in 2017 wereldwijd geproduceerd. Dat is volgens een nieuwe studie van het VN-agentschap over Drugs en Misdaad (UNODC) het hoogste niveau ooit.

De productie van de drug lag een kwart hoger dan in 2016, zo schat het VN-agentschap. De stijging is vooral een gevolg van de opgevoerde cocateelt in Colombia, dat goed is voor 70 procent van de wereldwijde productie.

Maar ook de inbeslagnames piekten in 2017: er werd 1.275 ton in beslag genomen, 13 procent meer dan het jaar ervoor. Dat is volgens het VN-agentschap te danken aan betere internationale samenwerking. Toch zijn er nog 18,1 miljoen mensen die cocaïne gebruiken.

Opvallend is dat het geschatte aantal gebruikers van opioïden, zoals heroïne of synthetische pijnstillers, in het rapport met 56 procent wordt opgetrokken tot 53 miljoen mensen. Dat is een gevolg van nieuwe onderzoeken in India en Nigeria, twee van de grootste landen in de wereld.

Overdosissen

In Noord-Amerika nemen overdosissen van opioïden al epidemische proporties aan, zegt onderzoeksleider Angela Me. Meer dan 47.000 mensen stierven in de VS door opioïden in 2017, en bijna 4.000 in Canada. Maar ook in Afrika en het Midden-Oosten is er een probleem, luidt het. Daar wordt de pijnstiller Tramadol verkeerd gebruikt.