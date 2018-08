VN waarschuwt voor humanitaire ramp in Idlib

29 augustus 2018

Bron: Belga

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, is bezorgd over het stijgende risico op een humanitaire ramp in de Syrische provincie Idlib. Daar bereidt de Syrische president Bashar al-Assad een offensief voor tegen de rebellengroepen.