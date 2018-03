VN waarschuwen voor meer zware natuurrampen dit jaar IB

22 maart 2018

01u45

Bron: Belga 1 De schade door extreme weersomstandigheden was het afgelopen jaar erger dan ooit. Dat zegt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties.

Oorzaken waren de uitzonderlijk zware orkanen in de Atlantische Oceaan, zware overstromingen op het Indiaas subcontinent en zware droogte in delen van Oost-Afrika, aldus WMO in zijn jaarlijks rapport over de situatie van het klimaat. 2017 was bovendien het warmst jaar ooit, en ook voor 2018 verwachten de VN geen verbetering.

Extreem weer

Het WMO baseert zich op de berekening van herverzekeraar Munich Re, die de verzekerde en niet-verzekerde schade in 2017 op 260 miljard euro geschat heeft.

En ook het nieuwe jaar voorspelt niet veel goeds. "2018 is begonnen zoals 2017 geëindigd is: met extreem weer, dat mensenlevens eist en grondstoffen vernielt", aldus secretaris-generaal van WMO Petteri Taalas.

In het Noordpoolgebied waren de temperaturen uitzonderlijk hoog, en de bewoners van het noordelijk halfrond hebben het extreem koud gehad. In Australië en Argentinië was het dan weer extreem heet. Kenia en Somalië kreunden onder de droogte, en Kaapstad had te kampen met een watertekort.

Het risico om te overlijden door de hitte is sinds 1980 constant gestegen, aldus het WMO. Ongeveer 30 procent van de wereldbevolking leeft vandaag in regio's waar minstens 20 dagen per jaar in potentieel dodelijk hoge temperaturen heersen.

Warmste jaar ooit zonder el n iño

De WMO bevestigt ook dat 2017 tot de drie warmste jaren behoorde sinds het begin van de tellingen meer dan 100 jaar geleden. En het was het warmste jaar ooit dat niet beïnvloed werd door het weerfenomeen El Niño. De temperatuur lag vorig jaar 1,1 graden hoger dan het pre-industriële niveau.

Daarnaast is de CO 2 -concentratie in de atmosfeer in 25 jaar tijd gestegen van 360 deeltjes per miljoen (ppm) naar meer dan 400, terwijl de waarde 180.000 jaar lang natuurlijk schommelde tussen 180 en 280 ppm.