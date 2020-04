VN waarschuwen voor hongersnood van bijbelse proporties IB

22 april 2020

02u45

Bron: BBC, The Guardian 4 De wereld stevent af op een hongersnood van ‘bijbelse proporties’ waarvan de coronapandemie de oorzaak is. Dat zegt David Beasley, het hoofd van het Wereld Voedsel Programma (WFP) van de Verenigde Naties. Er moet dringend actie ondernomen worden om een catastrofe te voorkomen, aldus Beasley.

In het jaarlijkse Global Report on Food Crises schat het WFP dat het aantal mensen dat honger lijdt door de corona-pandemie kan stijgen van 135 miljoen tot meer dan 250 miljoen. Mensen in de volgende tien landen die te maken hebben met conflicten, economische crisissen en klimaatverandering lopen volgens het rapport het meeste risico: Jemen, Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopië, Zuid-Sudan, Sudan, Nigeria en Haïti.

Tijdens een videoconferentie met de Veiligheidsraad drukte Beasley de leden op het hart dat de wereld “wijs en snel moet handelen”. “We kunnen over een paar maanden met meerdere hongersnoden tegelijk geconfronteerd worden. We hebben de tijd niet aan onze kant”, klonk het. “Ik geloof dat we met onze expertise en onze partnerschappen de teams en programma’s samen kunnen brengen die nodig zijn om de Covid-19-pandemie niet te laten escaleren in een menselijke en voedselcrisis-catastrofe.”

In Zuid-Sudan heeft 61% van de bevolking vorig jaar al te maken gehad met een voedselcrisis. Delen van Oost-Afrika en Zuid-Azië hadden al voor de pandemie te maken met grote voedseltekorten die veroorzaakt werden door droogte en de grootste sprinkhanenplaag in decennia.