VN waarschuwen voor hongersnood met miljoenen slachtoffers in Jemen IB

02u30

Bron: Belga 0 EPA De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties Mark Lowcock waarschuwt voor een hongersnood in Jemen als Saoedi-Arabië zijn blokkade van zee- en luchthavens niet opheft. In Jemen zullen miljoenen mensen sterven aan hongersnood als de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië zijn blokkade van zee- en luchthavens niet opheft. Dat heeft de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties Mark Lowcock woensdag gezegd na een briefing aan de VN-Veiligheidsraad in New York.

"Het zal niet zijn zoals de hongersnood die we eerder dit jaar in Zuid-Soedan zagen en die tienduizenden mensen trof. Het zal niet zijn zoals de hongersnood die het leven kostte aan 250.000 mensen in Somalië in 2011. Het zal de grootste hongersnood zijn die de wereld in decennia heeft gezien, met miljoenen slachtoffers", aldus Lowcock.

Ongerustheid

Zijn woorden drongen door bij de VN-Veiligheidsraad, die gisteren op vraag van Zweden was bijeengekomen om te vergaderen over het conflict in Jemen. De leden van de raad drukken "hun ongerustheid" uit en roepen Saoedi-Arabië op om noodhulp toe te laten via de lucht- en zeehavens voor "de humanitaire ramp in Jemen".

In Jemen woedt al sinds 2014 een burgeroorlog. Sjiitische Houthi-rebellen vechten er tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi. Die laatsten krijgen sinds 2015 luchtsteun van de Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië.