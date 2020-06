VN waarschuwen voor Chinese veiligheidswet in Hongkong HLA

19 juni 2020

16u31

Bron: Belga 0 De VN waarschuwen China voor de nieuwe veiligheidswet die het land in de maak heeft voor Hongkong. Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet zei vrijdag in Genève dat die de mensenrechten en internationale verplichtingen moet naleven.

Het omstreden wetsvoorstel dat China in Hongkong wil invoeren, is bedoeld om separatistische, "terroristische" activiteiten, ondermijning of buitenlandse en externe "inmenging" in de autonome regio te bestraffen. Volgens Peking is de wet vooral gericht op activiteiten om Hongkong van China te scheiden. De wetgeving is nog niet klaar voor onderzoek door haar kabinet, zei Bachelet vrijdag. Maar ze waarschuwde wel al dat die de mensenrechten alleen mag beperken als dat onvermijdelijk en passend is. "Dergelijke wetten kunnen nooit worden gebruikt om handelingen strafbaar te stellen", die beschermd worden door het internationaal recht, voegde ze eraan toe. Een en ander roept volgens Bachelet ook op tot maatschappelijke debatten over deze wetgeving.

Het wetsvoorstel had al groen licht gekregen tijdens de jaarlijkse plenaire zitting van het Chinese Nationale Parlement in mei. Sinds donderdag wordt het besproken in het permanent comité van deze kamer in Peking, en dat tot en met zaterdag. Onder de nieuwe veiligheidswet, kunnen inwoners van de stadstaat aan China worden uitgeleverd als zij de nieuwe wet overtreden en als Peking dat nodig vindt.

Massale protesten

Vorig jaar ontstonden massale protesten toen de leiding in Hongkong juist een wet wilde invoeren waarmee uitlevering van personen aan China mogelijk zou worden. De wet ging onder druk van de protesten van tafel maar actievoerders bleven de straat op gaan om te demonstreren tegen grotere invloed van China op de stadstaat.

De welvarende metropool en voormalig Britse kolonie Hongkong behoort sinds 1997 tot China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement. China gruwt van de protesten en wil een speciale veiligheidswet invoeren. Die moet buitenlandse inmenging in lokale aangelegenheden voorkomen en het mogelijk maken activiteiten beter aan te pakken die de nationale veiligheid bedreigen.