VN waarschuwen dat coronacrisis kan leiden tot discriminerende regels voor reizen

07 mei 2020

16u18

Bron: Belga 4 Volledige bevolkingsgroepen dreigen te worden uitgesloten van internationale reizen als er wegens de coronapandemie nieuwe reisregels worden ingevoerd. Dat zegt Antonio Vitorino, de topman van de VN-organisatie IOM (Internationale Organisatie voor Migratie).

Vitorino kijkt onder meer kritisch naar de mobiele apps, die enkele tientallen landen willen invoeren om de sociale contacten van besmette patiënten te traceren. Hij wijst erop dat die systemen enkel beschikbaar zijn voor mensen die zich een smartphone kunnen veroorloven.

Als reizen afhankelijk wordt gemaakt van dergelijke apps en van bepaalde gezondheidscertificaten "leidt de huidige pandemie tot een mobiliteitssysteem met twee of zelfs drie rangen". "We zijn bezorgd dat landen gezondheidsvoorwaarden zouden opleggen die sommige landen en sommige individuen effectief uitsluiten van internationale mobiliteit", zegt hij.

“Fundamentele rechten”

Vitorino dringt er bij alle landen voorts op aan om migranten toegang te geven tot het gezondheidssysteem en om ook rekening met hen te houden bij het anticoronabeleid. Zo moet worden voorkomen dat er onopgemerkte clusters van coronapatiënten blijven bestaan. "Het is niet enkel een kwestie van fundamentele rechten", zo klinkt het. "Het is ook een kwestie van volksgezondheid."

"De waarheid is dat migranten en mensen met een migratieachtergrond zich in de frontlijn bevinden bij de aanpak van deze ziekte", aldus nog Vitorino. Hij verwijst daarbij naar de werknemers met migratieachtergrond die actief zijn in de gezondheids-, voedings-, transport- en handelssector.

