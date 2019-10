VN-waarnemers naar Chili wegens schendingen mensenrechten, 400.000 betogers op straat KVE

25 oktober 2019

18u16

Bron: Belga 0 In Chili zijn meer dan 400.000 betogers de straat op getrokken, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het algemeen verliepen die marsen en manifestaties vreedzaam en zelfs uitgelaten. De Verenigde Naties sturen ondertussen wel waarnemers naar het Zuid-Amerikaanse land, omdat de ordediensten zich na de rellen eerder deze maand te buiten zouden gegaan zijn aan mensenrechtenschendingen.

Hoewel het sociale protest in Chili vorige vrijdag nog was ontaard in rellen, neemt de jongste dagen het protest een meer vreedzame vorm aan. Bij die rellen vielen zeker 18 doden en raakten 600 personen gewond. De ordediensten arresteerden ook 2.800 personen.

Eind vorige week was er veel aandacht voor de branden, relletjes, plunderingen en confrontaties van betogers met de ordediensten, maar intussen is de aandacht verschoven naar de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen tegen militairen en gendarmes. Het Nationaal Instituut voor de Mensenrechten in Chili is tot dusver al 67 juridische procedures gestart. Het gaat om 5 klachten voor doodslag en 12 voor seksueel geweld dat vermoedelijk door militairen of gendarmes is gepleegd sinds de aanvang van het protest in Chili.

In een land dat pas dertig jaar geleden het hoofdstuk van de militaire dictatuur heeft afgesloten, is de gevoeligheid voor het optreden van de ordediensten groot. Er wordt nu nog steeds gerechtigheid geëist voor de gevangenen en vermisten uit de periode van 1973 tot 1990. De regering van de Chileense president Sebastián Piñera is er daarom voor beducht om vereenzelvigd te worden met de repressie uit dat tijdperk. Na verschillende beschuldigingen, en nadat een lange reeks video's van buitensporig geweld van de ordediensten waren opgedoken op sociale media, vroeg de regering-Piñera daarom inmiddels aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN om een waarnemersmissie te sturen.

De Hoge Commissaris van de VN, de Chileense oud-presidente Michelle Bachelet, Piñera's vroegere politieke rivaal, kondigde daarop via Twitter aan dat ze een missie zou sturen om de mogelijke schendingen te onderzoeken van basisvrijheden tijdens de grootschalige protesten. Maandag zou de missie aankomen in het land. Volgens Bachelet op Twitter uitten zowel de regering als verschillende parlementsleden de wens om de missie te sturen.

De Chileense bevolking eist structurele veranderingen van het pensioen-, gezondheids- en onderwijssysteem. Ze protesteert tegen de grote ongelijkheid in het land.