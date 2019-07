VN vrezen voedseltekort voor 5,5 miljoen Zimbabwanen LH

19 juli 2019

16u21

Bron: Belga 0 In Zimbabwe dreigen tegen begin volgend jaar voedseltekorten voor een recordaantal van 5,5 miljoen mensen. Dat heeft het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties vandaag gemeld.

Zimbabwe wordt al jaren geteisterd door aanhoudende droogte en mislukte oogsten. Het land met 14,5 miljoen inwoners in het zuiden van Afrika kreeg het voorbije voorjaar bovendien af te rekenen met de cycloon Idai.



Momenteel wordt 38 procent van de plattelandsbevolking geconfronteerd met voedseltekorten. Dat aantal zal volgens WFP tegen begin 2020 stijgen tot 59 procent, of meer dan 5,5 miljoen mensen. In de periode van januari tot maart laat de hongersnood zich het sterkst voelen in het land.



"Zimbabwe heeft het voorbije decennium een aantal ongeziene economische en ecologische schokken moeten ondergaan", zo verklaarde WFP-woordvoerder Herve Verhoosel op een persconferentie.



Verhoosel waarschuwde dat er ook een voedseltekort dreigt voor 1,9 miljoen mensen in buurland Mozambique indien de internationale hulpfondsen uitblijven. Het WFP vraagt donoren om 173 miljoen dollar vrij te maken voor Zimbabwe, en 102 miljoen dollar voor Mozambique.

