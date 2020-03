VN vragen vrijlating van sommige gedetineerden om "ravages" in gevangenissen te voorkomen AW

25 maart 2020

17u42

Bron: Belga 1 De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, roept op tot de dringende vrijlating van sommige gevangenen. Dit kan vermijden dat het nieuwe coronavirus "ravages" aanricht in de vaak overbevolkte gevangenissen.

Bachelet vraagt "de regeringen en bevoegde instanties snel werk te maken van een reductie van het aantal mensen in gevangenschap". Ze denkt onder meer aan "de oudste en de zieke gevangenen". Ook gedetineerden die "een laag risico vertegenwoordigen" moeten de gevangenis kunnen verlaten.



De gewezen Chileense presidente dringt ook aan op "het vrijlaten van alle mensen die zonder voldoende rechtsgrond vastzitten, met inbegrip van politieke gevangenen en mensen die enkel wegens kritische of dissidente opinies in de gevangenis zitten.”



"Covid-19 is begonnen met het treffen van gevangenissen, detentiecentra, gesloten centra voor immigranten, woonzorgcentra en psychiatrische ziekenhuizen, en zal waarschijnlijk grote ravages aanrichten bij de extreem kwetsbare bevolkingsgroepen binnen deze instellingen", klinkt het nog.



Bachelet juicht toe dat meerdere landen al stappen in die richting hebben gezet. Zo heeft Ethiopië vandaag een amnestiemaatregel afgekondigd, waardoor meer dan 4.000 gevangenen binnenkort vrijkomen.

In Italië zijn eerder al 10 gevangenen gestorven omdat er opstanden waren uitgebroken door de corona-epidemie.