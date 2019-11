VN vragen opheldering aan België over ter dood veroordeelde Syriëstrijder LH

28 november 2019

12u01

Bron: La Libre 0 De speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, Agnès Callamard, heeft in een brief aan de Belgische, Iraakse en Amerikaanse regeringen opheldering gevraagd over de Antwerpse Syriëstrijder Bilal Al Marchohi. Dat schrijft La Libre Belgique.

In de brief veroordeelt Callamard het feit dat Al Marchohi het risico loopt op een “willekeurige executie”. De brief werd enkele dagen geleden openbaar gemaakt na een periode van 60 dagen waarin regeringen eerst discreet konden reageren. Maar er kwam van geen enkele regering antwoord op de vragen van de VN-rapporteur, zo schrijft La Libre nog.



Al Marchohi gaf zich twee jaar geleden over aan de Syrische Koerden, bij de herovering van de stad Raqqa. Hij werd vervolgens gevangengenomen door Amerikaanse troepen. Korte tijd later werd hij om nog onduidelijke redenen overgeleverd aan buurland Irak, waar hij in maart dit jaar werd veroordeeld tot de dood door ophanging. Buitenlandse Zaken herhaalde toen bij de Iraakse regering dat België tegen de doodstraf op Belgische burgers is gekant.

Callamard vraagt zich af of de Belgische regering een rol heeft gespeeld, door actie of nalatigheid, bij de overplaatsing van Al Marchohi uit Syrië naar Irak. In haar brief herinnert Callamard België eraan dat het verboden is voor “staten die de doodstraf hebben afgeschaft om personen over te dragen aan een andere staat waarvan zij weten of zouden moeten weten dat er een reëel risico bestaat dat ze er de doodstraf riskeren”.

Nog twee andere Belgen kregen voor lidmaatschap van terreurgroep Islamitische Staat in Irak de doodstraf: Tarik Jadaoun uit Verviers en Karam El Harchaoui uit Brussel.