VN vragen om “dringende” voedselhulp voor Noord-Koreaanse burgers ondanks strenge sancties van VS

03 april 2019

17u43

Bron: The Guardian, UN 0 David Beasly, het hoofd van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (VN), moedigt gelddonors aan om de Noord-Koreaanse kinderen boven het politieke spelletje van de VS en Noord-Korea te plaatsen. Maar liefst 40 procent van de Noord-Koreaanse bevolking zou honger lijden. En door de Amerikaanse sancties kunnen de VN weinig tot geen levensmiddelen leveren.

Bijna de helft van de Noord-Koreaanse bevolking of zo’n tien miljoen personen, zijn ondervoed volgens officiële cijfers van het Wereldvoedselprogramma. Een op de vijf kinderen kampt met chronische ondervoeding waardoor ze stopten met groeien.



Dat is te wijten aan de langdurige hittegolf die afgelopen jaar in het land woedde. Daarbij waren er ook nog eens hevige overstromingen. Die combinatie zorgde ervoor dat vele gewassen, waaronder rijst, aardappelen, maïs en sojabonen, de oogst niet eens haalden. In totaal zou er 1,4 miljoen ton aan voedsel verloren zijn gegaan.



En dan zijn er ook nog eens de sancties van de Verenigde Staten die het erg moeilijk tot zelfs onmogelijk maken om landbouwmaterialen, en benzine voor machines te importeren.

Richtlijnen tegen sancties

Omdat de toestand zo erbarmelijk is, keurde de VN afgelopen zomer al enkele richtlijnen goed die de humanitaire hulp uitsluit van de Amerikaanse acties tegen Noord-Korea. Die stellen dat de sancties de humanitaire hulp niet mogen verhinderen, maar ngo’s vinden dat de handelsembargo’s en strenge bankmaatregelen toch grote obstakels vormen. Ze vertragen de humanitaire hulp waardoor er nog steeds niet voldoende levensmiddelen beschikbaar zijn in het land.

Daarom hoopten de VN op een succesvolle tweede ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die uiteindelijk de sancties zou opheffen. Teleurstelling alom toen de bijeenkomst plots afliep, zonder enige doorbraak of overeenkomst.

Mager seizoen

Aangezien het “mager seizoen” eraan komt in Noord-Korea vraagt Beasly - ondanks alle sancties - toch een gulle bijdrage van verschillende landen. Rusland beantwoordde die oproep al met 50.000 kubieke ton graan. Ook China zal Noord-Korea steunen. Maar westerse donorlanden zijn eerder terughoudend door de Amerikaanse sancties. “Ze maken zich zorgen over de steun die ze bieden aan het Noord-Koreaanse regime”, aldus Beasly. “Maar laat me duidelijk zijn: laat onschuldige kinderen niet lijden onder politieke spelletjes.”

