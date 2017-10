VN vraagt 98 miljoen dollar om banaan van ondergang te redden 16u36

Bron: Belga 1 AFP FAO, de wereldvoedsel- en landbouworganisatie, luidt de noodklok over de Panamaziekte, die de bananenplant helemaal dreigt uit te roeien. De VN-organisatie heeft vandaag 98 miljoen dollar gevraagd om de strijd tegen de schimmelziekte te kunnen voeren.

Bananen zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse maaltijd in heel wat derdewereldlanden. Door de ziekte is de voedselzekerheid bedreigd. En ook op economisch vlak dreigt er heel wat schade: de banaan is de meest geëxporteerde vrucht ter wereld. "Meer dan 400 miljoen mensen zijn afhankelijk van bananen om zich te voeden of voor hun inkomsten", waarschuwt de FAO.

De Panamaziekte of Tropical Race 4 (TR4) vormt een bedreiging voor de plant in verschillende werelddelen. De schimmel werd voor het eerst ontdekt in de jaren 1990 in Zuidoost-Azië. Intussen is ze aangetroffen op 19 plaatsen in tien landen. De FAO wil met de 98 miljoen dollar een programma opzetten om te vermijden dat de ziekte zich verder zou verspreiden. "Zonder gecoördineerde aanpak, verwachten wetenschappers dat de ziekte tegen 2040 1,6 miljoen hectare zou kunnen aantasten."

AFP